Nog drie personen langer in isolatie voor Australian Open

Drie personen die in quarantaine moesten voor de Australian Open verblijven nog in isolatie. Voor zover bekend is de Spaanse Paula Badosa de enige tennisser die opnieuw positief heeft getest op corona en daardoor haar isolatie op de hotelkamer moet verlengen.

De rest van de meer dan duizend spelers, trainers en officials mocht afgelopen weekeinde hun quarantaine beƫindigen. Ze mogen zich weer vrij bewegen in Melbourne, waar op 8 februari met een uitstel van drie weken het eerste grandslamtoernooi van dit jaar begint.

De aanloop naar de Australian Open stond in het teken van quarantaine. Alle deelnemers die het land inkwamen moesten eerst twee weken in quarantaine. Zij moesten op hun hotelkamer blijven en mochten 5 uur per dag eruit om te trainen. Voor 72 spelers gold die uitzondering niet, omdat zij op vluchten hadden gezeten met mensen die bij aankomst positief testten op Covid-19.

Toernooidirecteur Craig Tiley zei dat sommige spelers de ‘opsluiting’ van twee weken maar moeilijk konden doorstaan. Hij kreeg vrij aparte verzoeken van de zich vervelende tennissers. “De vreemdste verzoeken waren een poes of een hond voor op de kamer”, zei hij.