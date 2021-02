Skiester Goggia mist WK door kniebreuk

De Italiaanse skiester Sofia Goggia kan tijdens de wereldkampioenschappen in eigen land niet meedoen. De regerend olympische kampioene op de afdaling, dit seizoen al goed voor vier overwinningen in de wereldbeker, heeft een breuk in haar rechter knieschijf.

De 28-jarige Goggia liep de ernstige blessure zondag op door een val in Garmisch-Partenkirchen. Ze ging onderuit toen ze de piste verliet nadat de super-G was uitgesteld wegens dichte mist. Nader onderzoek bracht de breuk aan het licht. Het Duitse skioord lijkt vervloekt voor Goggia. Vorig jaar brak ze er haar onderarm tijdens de super-G.

De WK alpineski zijn van 8 tot 21 februari in Cortina d’Ampezzo.