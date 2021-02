Van der Poel stapt mogelijk na twee weken uit de Tour de France

Mathieu van der Poel houdt de Tour de France mogelijk na twee weken voor gezien. Dat zei de 26-jarige renner van Alpecin-Fenix een dag na het veroveren van de wereldtitel veldrijden. Van der Poel wil zich zo goed mogelijk voorbereiden op de Olympische Spelen in Tokio, waar hij goud wil pakken op zijn mountainbike.

“De Olympische Spelen zijn voor mij belangrijker dan de Tour en de Tour is niet de beste voorbereiding op de Spelen. Als ik top wil zijn, dan kan ik het beter via een andere weg doen”, zei Van der Poel tijdens een online persmoment.

“Maar de sponsors en de ploeg willen dat ik erbij ben in de Tour en dat begrijp ik. Zij betalen mijn loon en af en toe moet je als sporter ook water bij de wijn doen. Ik ben een renner die al veel vrijheden krijgt, meer dan andere renners in andere teams. Ik mag al drie disciplines combineren, dus ik weet dat ik bevoorrecht ben. Maar het is niet dat ik met tegenzin start in de Tour. Het is geen straf om die te rijden.”

Van der Poel werd zondag in Oostende voor de vierde keer wereldkampioen veldrijden. Als het aan hem ligt, komt daar nog wel een vijfde bij, want de alleskunner wil zich blijven bezighouden met het fietsen in het veld.

“Natuurlijk, waarom niet? Zoals ik het nu heb gedaan, is het perfect voor mij. Zo’n tien tot vijftien wedstrijden crossen en met als grote doel telkens het WK. Dat zie ik me nog een tijdje volhouden, om dat crossgevoel te behouden. En ja, ik wil er zeker bijzijn volgend jaar in Amerika. Voor 100 procent.” Het WK wordt dan gehouden in Fayetteville. “Weet je, dat crossen is ook fijn om de lange winter te doorbreken. Andere renners trainen dan lange tijd, maar ik doe die wedstrijden en dat doe ik ook gewoon graag.”

De Belg Erik De Vlaeminck werd zeven keer wereldkampioen veldrijden. Van der Poel: “Als je begint als veldrijder, dan denk je daar niet aan. Je probeert gewoon om één keer wereldkampioen te worden. Nou goed, als het ooit in zicht komt, dan zal dat wel een doel worden. Maar het is niet dat ik er nu al mee bezig ben.”

Van der Poel vierde zijn wereldtitel zondagavond bescheiden. “Een pizza en een flesje wijn, meer zat er niet in door de coronamaatregelen. Dat voelde een beetje vreemd. Er was geen groots feest met de ploeg, familie of vrienden, maar het kan nu eenmaal niet anders.”