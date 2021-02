Zege met smetje voor Amerikaanse golfer Reed

De Amerikaanse golfer Patrick Reed heeft zijn negende toernooizege op de Amerikaanse tour PGA geboekt, maar het was er wel een met een smetje. Reed was de beste in het Farmers Insurance Open op de golfbaan van Torrey Pines bij San Diego. Hij eindigde na een slotronde van 68 slagen op een totaalscore van 14 onder par, vijf slagen minder dan vijf spelers die de tweede plaats deelden met -9.

Reed was onderwerp van gesprek na een akkefietje in de derde ronde van het toernooi op zaterdag. De bal stuiterde bij zijn tweede slag op hole 10 in zompige grond naast de fairway. De golfer pakte de bal op om te kijken of deze niet in te veel ingesloten lag en riep toen de umpire erbij. Die oordeelde dat de bal inderdaad te vast lag en gunde de speler een drop elders zonder straf.

Menige golfer fronste daarbij toch de wenkbrauwen, met name omdat Reed zelf al de bal had opgetild voordat hij de umpire erbij haalde. Op social media werd hij zelfs beticht van valsspelen.

Reed gaf door de controverse zaterdag een riante voorsprong uit handen, maar hij herpakte zich zondag. “Ik kon het achter me laten omdat de hoofdscheidsrechter naar me toe is gekomen om te zeggen dat ik alles volgens de regels had gedaan.”