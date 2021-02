Atlete Mahuchikh springt over 2,06 meter

Hoogspringster Yaroslava Mahuchikh heeft tijdens indoorwedstrijden in het Slowaakse Banska Bystrica een hoogte van 2,06 meter overwonnen. Ze bleef slechts 3 centimeter onder het wereldrecord.

De 19-jarige Mahuchikh liet de derde beste prestatie ooit tijdens een indoorwedstrijd noteren. De Zweedse Kajsa Bergqvist heeft al sinds 2006 het wereldrecord indoor in handen.

De Bulgaarse Stefka Kostadinova sprong in 1987 in de buitenlucht over 2,09 meter. Ze mag zich nog steeds wereldrecordhoudster noemen.