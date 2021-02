Djokovic leidt Servische tennisteam naar zege op Canada

Met een overwinning in het enkelspel en in het dubbelspel heeft Novak Djokovic in de strijd om de ATP Cup een groot aandeel geleverd in de winst van het Servische tennisteam op Canada. De nummer 1 van de wereld versloeg eerst Denis Shapovalov in twee sets (7-5 7-5) om vervolgens met Filip Krajinovic het beslissende dubbel te winnen.

Met 7-5 7-6 (4) was het duo te sterk voor Milos Raonic en Shapovalov. Tussendoor had Raonic in twee sets (6-3 6-4) afgerekend met Dusan Lajovic. Canada treft woensdag in groep A Duitsland, dat donderdag de tegenstander is van Servië in de landencompetitie. Vier groepswinnaars komen later in de week uit in de halve finales.

In groep C kende Dominic Thiem een slechte start met Oostenrijk. De nummer 3 van de wereld verloor van de Italiaan Matteo Berrettini (2-6 4-6) en leidde daarmee de nederlaag van zijn land in. Eerder had Dennis Novak de Oostenrijkers nog op voorsprong gezet met winst op Fabio Fognini. Beide Italianen waren in het beslissende dubbel te sterk voor Thiem en Novak: 6-1 6-4. Italië treft woensdag Frankrijk.