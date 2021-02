Federer plant rentree op tennisbaan in maart in Doha

Roger Federer zal in maart na meer dan een jaar zijn rentree maken op de tennisbaan. De Zwitser, winnaar van twintig grandslamtoernooien, zei op tv-zender SRF dat hij zal deelnemen aan het ATP-toernooi van Doha. Dat begint op 8 maart. De 39-jarige Federer kwam niet meer in actie sinds hij op de Australian Open van 2020 door Novak Djokovic werd uitgeschakeld in de halve finales.

Federer onderging sindsdien twee operaties aan de rechterknie. Een maand geleden meldde de nummer 5 van de wereld zich af voor de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van het seizoen gaat op 8 februari van start. Federer was zes keer de beste in Melbourne.

Dit seizoen zijn Wimbledon, de Olympische Spelen in Tokio en de US Open de doelen van Federer, zei de Zwitser in het interview met SRF.