Mercedes presenteert nieuwe Formule 1-bolide op 2 maart

Mercedes zal de Formule 1-bolide voor het komende seizoen op 2 maart presenteren. Dat gebeurt vanwege de coronapandemie digitaal. Het is nog de vraag of zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton bij de onthulling aanwezig is. De Brit heeft nog altijd niet zijn contract bij de Duitse renstal verlengd.

De Formule 1-teams hebben vanwege de gederfde inkomsten afgelopen jaar niet veel mogen sleutelen aan de auto’s voor komend seizoen. Ze komen met nagenoeg dezelfde wagens aan de start. Mercedes is om die reden bij voorbaat weer favoriet voor de titel. Hamilton veroverde afgelopen seizoen zijn zevende individuele wereldtitel en bezorgde Mercedes voor het zevende jaar op rij de constructeurstitel.

De nieuwe auto van Mercedes krijgt officieel de naam Mercedes-AMG F1 W12 E Performance. Het is de derde renstal die de datum van presentatie prijsgeeft. Alfa Romeo toont de nieuwe auto op 22 februari, McLaren al op 15 februari. De officiƫle testraces zijn van 12 tot en met 14 maart op het circuit van Sakhir in Bahrein. Het seizoen opent op 28 maart met de Grote Prijs van Bahrein.