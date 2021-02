Sporten voor volwassenen blijft in groepjes van twee

Volwassenen mogen ook de komende weken in groepjes van slechts maximaal twee personen buiten sporten. Enkele bonden, waaronder de voetbalbond KNVB, hadden het kabinet opgeroepen om die maximale groepsgrootte uit te breiden. De overheid houdt echter in ieder geval tot 2 maart vast aan de al langer geldende regels.

Kinderen tot en met 17 jaar mogen wel in groepsverband buiten trainen en ook onderlinge wedstrijden spelen. Voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt dat sporten alleen mag in groepjes van twee, met onderling 1,5 meter afstand. Een teamsport beoefenen blijkt daardoor praktisch vrijwel onmogelijk.

Vrijwel alle sportcompetities liggen al maanden stil. Alleen de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en de Vrouwen Eredivisie konden in het betaalde voetbal doorgaan. Het kabinet gaf in december toestemming om enkele topsportcompetities te hervatten. In een aantal sporten, zoals volleybal, basketbal, korfbal, hockey en waterpolo, is de hoogste competitie inmiddels hervat.

Dat gebeurt in lege stadions, velden, sporthallen en zwembaden. Publiek is niet toegestaan bij sportwedstrijden. De overheid heeft wel toestemming gegeven voor twee experimenten in voetbalstadions met publiek. Dat gebeurt later deze maand bij NEC – De Graafschap (21 februari) en Almere City FC – SC Cambuur (28 februari). Zowel in Nijmegen als Almere mogen 1500 supporters naar binnen.

“We gaan onderzoeken of we met vooraf testen weer veilig naar het stadion, een theater of concert kunnen”, zei demissionair minister Hugo de Jonge op de persconferentie. “De meest hoopgevende weg uit de crisis is vaccineren. Als we allemaal tegen corona beschermd zijn, kan het leven eindelijk weer z’n normale gang gaan.”

Uit de aangepaste ‘routekaart’ die de overheid dinsdag presenteerde, blijkt dat publiek pas weer welkom is bij sportwedstrijden als het risiconiveau op 1 staat. Momenteel geldt het hoogste risiconiveau 4 (zeer ernstig). Bij risiconiveau 3 (ernstig) mogen volwassenen weer in groepsverband gaan trainen. Wedstrijden spelen is dan nog niet toegestaan.