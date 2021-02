‘Sterkste spelersveld ooit’ op tennistoernooi Rotterdam

Met de komst van de Rus Andrej Roeblev en de Italiaan Matteo Berrettini heeft het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam nog twee spelers uit de mondiale top 10 vastgelegd. Eerder was al bekend dat de Spanjaard Rafael Nadal, de Rus Daniil Medvedev en de Griek Stefanos Tsitsipas in actie komen op de 48e editie, die plaatsvindt van 1 tot en met 7 maart. Met vijf spelers uit de top 10 van de wereldranglijst spreekt de organisatie van het sterkste deelnemersveld ooit.

“Het is een droomveld”, zegt toernooidirecteur Richard Krajicek. “We hebben de afgelopen weken met plezier gevolgd hoe de inschrijvingen voor het toernooi verliepen. Een aantal spelers, zoals Nadal, Medvedev en Tsitsipas, was al bekend, maar Roeblev en Berrettini maken het toernooi natuurlijk nog sterker.”

Het tennistoernooi in Rotterdam Ahoy kan ook pronken met een flink aantal spelers dat op de mondiale ranking tussen de plaatsen 10 en 20 staat, onder wie de Franse titelverdediger Gaël Monfils. Verder verwelkomt het toernooi ook de Spanjaarden Roberto Bautista Agut en Pablo Carreno Busta, de Belg David Goffin, de Canadezen Denis Shapovalov en Milos Raonic en de Zwitser Stan Wawrinka. Krajicek hoopte nog op de komst van Roger Federer, maar de Zwitserse tennisgrootheid heeft zijn rentree gepland in maart in Doha.

De 21-jarige Shapovalov hoort samen met de Italiaan Jannik Sinner (19), de Australiër Alex de Minaur (21) en de Canadees Felix Auger-Aliassime (20) tot de grote talenten die Rotterdam met opzet strikt. “We streven altijd naar een strijd tussen jong talent, dat nog een wereld te winnen heeft, en de gevestigde orde. Vorig jaar hadden we daarmee een prachtige finale, tussen Auger-Aliassime en Monfils. Ik ben benieuwd hoe de talenten het er in dit nog sterkere veld vanaf zullen brengen”, aldus Krajicek.