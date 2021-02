Bewegingsvrijheid deelnemers Spelen Tokio zeer beperkt

Sporters en andere betrokkenen bij de Olympische Spelen van Tokio zullen flink worden beperkt in hun bewegingsvrijheid. Dat blijkt uit het eerste van een aantal voorlopige draaiboeken waarin de organisatie voor elke doelgroep de coronamaatregelen toelicht.

In het draaiboek voor de internationale sportbonden dat woensdag werd geopenbaard wordt al duidelijk dat Covid-19 een grote invloed zal hebben op de gang van zaken in Tokio. Officials, juryleden en andere vertegenwoordigers van de sportbonden moeten zo min mogelijk in contact treden met anderen en 2 meter afstand houden van een sporter, bij andere contacten geldt een meter. Bij aankomst in Tokio moet een recent negatief testresultaat worden overlegd en volgt meteen een nieuwe test. Daarnaast moet de Japanse corona-app worden geïnstalleerd, moet worden aangegeven met wie er de eerste veertien dagen direct contact is en mag openbaar vervoer alleen met speciale toestemming worden gebruikt.