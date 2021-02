Donderdag geen tenniswedstrijden in Melbourne

Op de voorbereidingstoernooien in aanloop naar de Australian Open worden donderdag geen wedstrijden gespeeld. Daartoe heeft de organisatie besloten omdat een medewerker van een spelershotel positief heeft getest.

De besmette persoon is een 26-jarige man. Hij zou positief hebben getest op de Britse variant van het virus. Hij werkte in het Grand Hyatt-hotel van Melbourne. Het was één van de accommodaties waar spelers hun tweeweekse quarantaine vervulden, die verplicht was na aankomst in Australië. Voor hij zijn werkzaamheden begon had de man negatief getest, maar niet veel later begon hij verschijnselen te vertonen. Rond de zeshonderd betrokkenen bij de Australian Open, onder wie tennissers, moeten in isolatie.

Botic van de Zandschulp zou het donderdag in de derde ronde van het Great Ocean Road Open opnemen tegen de Amerikaan Reilly Opelka. De ATP verwacht snel met een nieuw speelschema te komen. De finale van het toernooi zou zondag gespeeld moeten worden.

Ook drie WTA-toernooien, een ander ATP-toernooi en de ATP Cup liggen donderdag stil. De start van Australian Open staat gepland voor maandag.