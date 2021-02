Girowinnaar Geoghegan Hart mikt op Tour en Spelen

De Britse wielrenner Tao Geoghegan Hart is niet van plan te starten in de Giro d’Italia, de rittenkoers die hij afgelopen najaar won. De renner van Ineos zegt in de krant Daily Telegraph een nieuwe uitdaging te zoeken. Die ligt voor de 25-jarige Londenaar in de combinatie Tour de France en Olympische Spelen.

“Ik houd van koersen in ItaliĆ«, het was een geweldige belevenis”, zei Geoghegan Hart. “Natuurlijk zou het geweldig zijn om terug te keren in het shirt met nummer 1. Ik begrijp het belang daarvan voor de organisatie. Maar ik denk ook als een wielrenner: je kunt zelf je rugnummer niet zien.”

De zege van Geoghegan Hart, die in het eindklassement de Sunweb-renners Jai Hindley en Wilco Kelderman achter zich liet, maakte een tegenvallende Tour voor Ineos enigszins goed. De Colombiaanse kopman Egan Bernal had zijn zege van het jaar ervoor geen vervolg kunnen geven. Bernal is er nog steeds, net als oud-Tourwinnaar Geraint Thomas en de Ecuadoraan Richard Carapaz, winnaar van de Giro van 2019. Het wordt dus dringen bij Ineos voor Tourselectie. “Ik ben 25 en heb de Tour nog nooit gereden”, zegt Geoghegan Hart, die voor het geel wil gaan maar ook een ondergeschikte rol niet uitsluit. “Ik heb de tijd aan mijn zijde.”

Na de Tour volgen de Spelen. “Ik wil er dolgraag naartoe. Maar er zijn wel tien kandidaten voor de vier plekken die we hebben.”