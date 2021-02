Italiaanse tennissers bereiken halve finale ATP Cup

De Italiaanse tennissers hebben bij het toernooi om de ATP Cup in Melbourne de halve finale bereikt. Het land won in de ontmoeting met Frankrijk beide individuele partijen van de teamcompetitie. Fabio Fognini en Matteo Berrettini waren daarvoor verantwoordelijk. Na de eerdere zege op Oostenrijk (2-1) was dat voldoende om door te gaan naar de laatste vier.

Fognini versloeg Benoit Paire: 6-1 7-6 (2). Matteo Berrettini was te sterk voor GaĆ«l Monfils: 6-4 6-2. “We spelen goed en we voelen ons goed”, zei Berrettini. “Het is mooi om hier in de halve finale te staan. We zijn bijzonder gemotiveerd om er wat van te maken.”