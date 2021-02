Meijn voorgedragen voor functie wielerbond UCI

De KNWU heeft bestuurslid Simon Meijn voorgedragen voor een plaats in het managementcomité van ’s werelds wielerbond UCI en de Management Board van de Europese bond UEC. Op 6 maart vinden verkiezingen plaats voor beide functies.

‘’Nederland is al decennialang een succesvolle wielernatie”, zegt KNWU-directeur Thorwald Veneberg. Ook in de afgelopen jaren was de KNWU in alle olympische wielerdisciplines goed voor talloze internationale prijzen. Op bestuurlijk terrein was ons land minder zichtbaar. De KNWU vindt het belangrijk ook bestuurlijk op de voorgrond te treden.”

Mocht Meijn worden gekozen dan is hij de eerste Nederlandse sportbestuurder binnen de internationale wielersport sinds Hein Verbruggen, die van 1991 tot 2005 voorzitter was van de UCI , en Joop Atsma, die in 2011 afscheid nam van het hoofdbestuur van de UCI.