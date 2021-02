Tennisster Williams maakt meer indruk dan Barty

Tennisster Serena Williams maakt indruk tijdens haar voorbereiding op de Australian Open. De Amerikaanse plaatste zich ten koste van de Bulgaarse Tsvetana Pironkova overtuigend voor de kwartfinales van de Yarra Valley Classic. Dat lukte Ashleigh Barty ook, maar de Australische nummer 1 van de wereld had het een stuk lastiger.

De 39-jarige Williams had 74 minuten nodig voor haar zege in twee sets: 6-1 6-4. “Tot nu toe gaat alles naar wens, al blijft het speciaal om hier te kunnen tennissen met alles wat er in de wereld gaande is”, zei Williams die in haar openingspartij tegen de Russin Daria Gavrilova nog een game minder moest afstaan. Haar volgende tegenstander in Melbourne is landgenote Danielle Collins.

Barty had de nodige moeite met de Tsjechische Marie Bouzkova die ze na een stormachtig begin een set moest toestaan: 6-0 4-6 6-3. “Ik was het halverwege de partij even kwijt, maar gelukkig heb ik me daarna hersteld”, keek Barty terug. De Amerikaanse Shelby Rogers is de volgende tegenstander.

In het andere voorbereidingstoernooi in Melbourne, de strijd om de Gippsland Trophy, bereikte Simona Halep moeiteloos de laatste acht. De Roemeense, de nummer 2 van de wereld, was duidelijk te sterk voor de Duitse Laura Siegemund: 6-2 6-4. Haar volgende tegenstander is de Russische Ekaterina Alexandrova, die won van Roland Garros-winnares Iga Swiatek uit Polen.