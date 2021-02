Kortere tennispartijen voor vrouwen in aanloop Australian Open

De tennissters spelen vanaf vrijdag kortere wedstrijden dan normaal in de voorbereidingstoernooien van de Australian Open. Tennis Australia heeft besloten dat de vrouwen geen gewone sets tot 6 games spelen, maar alleen reguliere tiebreaks tot 7 punten met indien nodig een beslissende tiebreak tot 10 punten. De mannen blijven wel gewoon tennissen om twee gewonnen sets.

De aanpassing is nodig omdat er nog maar drie dagen resteren voor de Australian Open beginnen op 8 februari. Door een coronabesmetting bij een medewerker in een van de spelershotels zijn meer dan 500 mensen weer in quarantaine gegaan, onder wie 160 spelers. Ze zullen donderdag allemaal een coronatest ondergaan.

De Yarra Valley Classic, de Gippsland Trophy en de Grampians Trophy zijn de voorbereidingstoernooien die momenteel gaande zijn. Vanwege het coronageval bij de hotelmedewerker zijn er donderdag geen wedstrijden.