Redelijke start golfer Luiten in Saudi International

Golfer Joost Luiten heeft een redelijke start gemaakt in het Saudi International, het derde toernooi van dit jaar in het Midden-Oosten. De Nederlands prof legde op de Royal Greens van King Abdullah Economic City de eerste ronde af in 67 slagen, 3 onder het baangemiddelde. Het leverde hem in de voorlopige stand de gedeelde zestiende plaats op.

Luiten noteerde vijf birdies, maar zette er wel een double bogey tegenover. De Nederlander is naarstig op zoek naar een topklassering. In het Abu Dhabi Championship en de Dubai Desert Classic speelde de 35-jarige golfer nog geen grote rol van betekenis.

De Engelsman David Horsey leidt met 61 slagen (-9). Hij maakte liefst negen birdies.