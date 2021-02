UCI kondigt nieuwe maatregelen aan om veiligheid te verbeteren

De internationale wielerunie UCI heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om de veiligheid van de renners te verbeteren. Een aantal maatregelen is al met ingang van uiterlijk maandag van kracht, andere regels treden pas vanaf 1 april in werking.

De UCI eist onder meer dat alle organisaties een zogenoemde Event Safety Manager benoemen. De UCI zet een certificeringssysteem op en gaat de managers voorzien van een opleiding.

De UCI wil daarnaast onder meer de hekwerken beter doorlichten en ook de aanduiding van de hindernissen op het parcours verbeteren. Begin augustus ging het helemaal mis tijdens de eerste etappe van de Ronde van Polen. Tijdens de sprint om de dagzege in Katowice week Dylan Groenewegen af van zijn lijn. De sprinter van Jumbo-Visma reed vlak voor de finishstreep landgenoot Fabio Jakobsen klem. Jakobsen vloog door de omheining heen en liep zware verwondingen op. Hij werd enkele dagen in coma gehouden in het ziekenhuis. Jakobsen is nog altijd aan het revalideren. Renners en ploegleiders drongen de afgelopen maanden veelvuldig aan op verbeteringen.

Ook zijn er strengere richtlijnen vastgesteld voor het gedrag van betrokkenen, onder wie motorrijders en bestuurders van de ploegwagens. Renners krijgen instructies hoe ze bidons moeten weggooien en er komen afvalzones waarin de renners hun afval kwijt kunnen.