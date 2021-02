Wildcards voor drie Franse ploegen, 23 ploegen aan start in Tour

De organisatie van de Tour de France, de ASO, heeft de Franse ploegen B&B Hotels p/b KTM, Team Arkéa – Samsic en Total Direct Energie wildcards toebedeeld. In totaal doen er 23 ploegen mee aan de komende editie.

Op verzoek van de Franse, Italiaanse en Spaanse wielerbonden werd besloten het aantal teams te vergroten. Vorig jaar deden er 22 ploegen mee aan de Ronde van Frankrijk. Alle 23 ploegen mogen acht renners afvaardigen, wat het totaal op 184 brengt.

“Het is geen geheim dat we al lang voorstander zijn van minder renners, uit veiligheidsoverwegingen”, reageerde Tour-baas Christian Prudhomme. “Maar iedereen in de wielerwereld komt zwakker uit deze coronacrisis, ook de ploegen. Daarom deze maatregel en delen we drie wildcards uit.”

De Tour begint op 26 juni en eindigt op 18 juli. Ook in de Giro d’Italia en de Vuelta zullen 23 ploegen deelnemen.