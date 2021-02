Ajax-doelman Onana voor jaar geschorst vanwege dopingovertreding

De Europese voetbalbond UEFA heeft doelman André Onana van Ajax voor een jaar geschorst vanwege een dopingovertreding. Bij de doelman werd eind oktober tijdens een controle buiten de wedstrijden om het verboden middel furosemide in zijn urine aangetroffen. De schorsing gaat per direct in en geldt voor alle voetbalactiviteiten, zowel nationaal als internationaal.

Ajax gaat in beroep bij het internationaal sporttribunaal CAS. Volgens de koploper van de Eredivisie heeft Onana per ongeluk het middel binnen gekregen via een tabletje dat hij nam omdat hij zich die dag niet lekker voelde. Het tabletje was voorgeschreven aan zijn vrouw.