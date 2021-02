Atlete Visser tweede in Berlijn op 60 meter horden

Atlete Nadine Visser is bij indoorwedstrijden in Berlijn op de tweede plaats geëindigd op de 60 meter horden. De regerend Europees kampioene finishte in een tijd van 7,90 seconden. Dat was haar beste prestatie tot dusver dit seizoen op dit onderdeel. Alleen de Amerikaanse Christina Clemons was sneller in de finale: 7,83.

Visser voldeed vorige week in Karlsruhe al aan de EK-limiet met een (derde) tijd van 7,96. Dat was 9 honderdsten onder de richttijd van 8,05 voor de EK indoor, die in maart worden gehouden in het Poolse Torun. Twee dagen later won Visser in Düsseldorf in 8,00.