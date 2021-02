Challenge Cup voor kunstrijders gaat door in Den Haag

De Challenge Cup, een internationaal toernooi voor kunstrijders, zal eind deze maand in Den Haag ondanks de huidige coronaproblematiek toch worden afgewerkt (25-28 februari). De Nederlandse schaatsbond KNSB heeft een uitgebreid protocol opgesteld om het evenement coronaproof te laten verlopen. Publiek is op ijsbaan De Uithof niet welkom, maar de wedstrijden zijn wel tegen betaling van 5 euro per dag te volgen via een livestream.

De Challenge Cup werd de laatste jaren steeds gecombineerd met de Nederlandse kampioenschappen, met deelname vanaf de jongste categorieën. Vanwege de coronapandemie zijn de NK dit jaar echter geschrapt en aan de Challenge Cup mogen alleen senioren deelnemen.

Voor veel rijders is het toernooi nog een belangrijk moment om zich te kwalificeren voor de WK kunstrijden, die van 22 – 28 maart worden gehouden in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Namens Nederland gaan Niki Wories en Lindsay van Zundert strijden om één WK-ticket. Bij de kunstrijparen meten Daria Danilova/Michel Tsiba en Nika Osipova/Dmitry Epstein zich met elkaar.

TeamNL wordt gecompleteerd door het ijsdanspaar Chelsea Verhaegh en Sherim van Geffen. Zij zijn met hun technische score (vrije dans) nog 0,06 punt verwijderd van een WK-ticket.