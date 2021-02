Drie schaatscoaches vervangen afwezige Coopmans op WK afstanden

De schaatscoaches Ben Jongejan, Michel Mulder en Jillert Anema nemen volgende week bij de WK afstanden in Heerenveen de taken over van de afwezige bondscoach Jan Coopmans. Vanwege privéomstandigheden verliet Coopmans vorige week al de ‘schaatsbubbel’ in Friesland. Jongejan en Mulder, de coaches van respectievelijk Team Jumbo-Visma en Team Reggeborgh, nemen de ploegachtervolging voor hun rekening. Anema (Team Zaanlander) begeleidt de Nederlandse schaatsers op de massastart.

Als bondscoach selecteert en begeleidt Coopmans normaal gesproken de deelnemers aan beide teamonderdelen. “We betreuren het dat Jan zich heeft moeten afmelden en wensen hem vooral heel veel sterkte in deze moeilijke tijd”, zegt technisch directeur Remy de Wit van schaatsbond KNSB. “De coaches die hem tijdens de WK vervangen, kunnen bouwen op het fundament dat Jan de afgelopen jaren heeft opgebouwd.”

Uiterlijk maandag worden de selecties voor de ploegachtervolging en de massastart bekend. De WK afstanden in Thialf zijn van 11 tot en met 14 februari.