Golfer Luiten blijft in hogere regionen van Saudi International

Golfer Joost Luiten blijft bij het Saudi International, het derde toernooi van dit jaar in het Midden-Oosten, goed meedoen in de hogere regionen. De Nederlandse prof sloot de tweede dag af met een totaalscore van -6, goed voor de gedeelde twaalfde plek in de tussenstand.

Luiten kon zijn tweede ronde op de Royal Greens van King Abdullah Economic City echter niet helemaal afmaken. Hij moest na veertien holes zijn omloop afbreken wegens invallende duisternis. Hij staat op -3 in zijn tweede rondgang, die hij zaterdagochtend zal afronden. Luiten produceerde vrijdag vier birdies en liet op de dertiende hole een bogey noteren. Op die hole verspeelde hij donderdag, toen hij rondging in 67 slagen, twee slagen.

De Nieuw-Zeelander Ryan Fox leidt na twee volle ronden met een score van 130 (-10). De Schot Stephen Gallacher staat ook op -10, maar moet nog zes holes uit zijn tweede ronde spelen.