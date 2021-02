Hockeybond past programma aan met oog op winterweer

Hockeybond KNHB heeft het programma voor komend weekeinde in de hoofdklasse aangepast vanwege het verwachte winterweer. Zo zijn ook bij de mannen twee wedstrijden, Amsterdam – Bloemendaal en HGC – HCKZ, verplaatst van zondag naar zaterdag. Beide duels beginnen al om 12.00 uur.

In de loop van zaterdag wordt onder meer sneeuw en ijzel verwacht. De hockeybond gaf de clubs de mogelijkheid om in onderling overleg al op zaterdag te spelen in plaats van zondag.

In de hoofdklasse voor vrouwen werden eerder al alle wedstrijden van zondag naar zaterdag verplaatst. De hockeyclubs kunnen zich eigenlijk geen afgelastingen permitteren. De competitie werd vorige week hervat na een maandenlange onderbreking vanwege de coronamaatregelen. Normaal gesproken is het nu winterstop in de hoofdklasse, maar de KNHB hoopt deze weken alle wedstrijden die in het eerste deel van het seizoen niet door konden gaan in te halen, zodat het seizoen normaal kan worden uitgespeeld.