James leidt Lakers naar zege, Philadelphia onderuit

LeBron James heeft LA Lakers langs de Denver Nuggets geleid. De sterspeler van de landskampioen in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA was goed voor 27 punten, 10 assist en 10 rebounds in de ruime overwinning: 114-93.

Het was de tweede ‘triple double’ van James dit seizoen en de 96e uit zijn carrière. Dennis Schröder was ook nog eens goed voor 21 punten en Talen Horton-Tucker maakte 17 punten voor de Lakers, die na de zeventiende zege derde staan in de Western Conference.

Koploper Utah Jazz won met 112-91 bij Atlanta Hawks. Jordan Clarkson zorgde voor 23 punten en ook Bojan Bogdanovic en Donovan Mitchell waren met respectievelijk 21 en 18 punten op schot. Utah won dertien van de laatste veertien wedstrijden.

Philadelphia 76ers, de koploper in de Eastern Conference, ging met 121-105 in eigen huis onderuit tegen Portland Trail Blazers. Gary Trent Jr. maakte 24 punten voor Portland en Carmelo Anthony 22, waarmee ze Philadelphia de zevende nederlaag toebrachten. Joel Embiid was goed voor 37 punten bij de 76ers, maar dat was lang niet voldoende voor de zege.