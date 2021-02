KNVB vervroegt drie wedstrijden Eredivisie vanwege winterweer

De KNVB heeft drie wedstrijden die zaterdag in de Eredivisie worden gespeeld vervroegd vanwege het voorspelde winterweer. Het gaat om PEC Zwolle – RKC Waalwijk, FC Emmen – AZ en sc Heerenveen – Vitesse. In Zwolle en Emmen wordt zaterdag al om 14.00 uur afgetrapt, in Heerenveen om 16.30 uur. Al deze wedstrijden stonden voor zaterdagavond op het programma.

In overleg met de clubs, tv-zender ESPN en de meteorologen van Meteo Consult heeft de KNVB besloten om uit voorzorg een dag eerder al in te grijpen en de wedstrijden vroeger te laten spelen. Naar verwachting gaat het in de loop van zaterdag sneeuwen en ijzelen. Het duel PSV – FC Twente blijft op het programma staan voor 16.30 uur.

Over de wedstrijden van zondag neemt de KNVB zaterdag een beslissing.