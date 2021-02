Onana: menselijke fout, schorsing is buitensporig

Doelman André Onana van Ajax vindt zijn schorsing van één jaar “buitensporig en buitenproportioneel”. Dat zegt de 24-jarige international van Kameroen in een verklaring. Volgens Onana gaat het om een “menselijke fout” en heeft hij onbewust een verboden middel ingenomen.

“Ik nam een medicijn waarin een middel zat dat door WADA is verboden”, schrijft Onana. “Het was een simpele aspirine. Het medicijn was voorgeschreven aan mijn vriendin. Ik zag het per ongeluk aan als een aspirine, omdat de verpakking nagenoeg identiek was. Dat spijt me enorm.”

Onana testte op 30 oktober positief bij een controle buiten de wedstrijden om. De keeper voelde zich die dag niet lekker en had daarom naar eigen zeggen een pijnstiller genomen. De positieve uitslag was voor de tuchtcommissie van de Europese voetbalbond UEFA aanleiding om Onana voor twaalf maanden te schorsen.

“Ik respecteer de tuchtcommissie van de UEFA, maar ik ben het niet eens met deze beslissing. Ik vind deze straf buitensporig en buitenproportioneel, aangezien de UEFA al heeft erkend dat ik deze fout niet met opzet heb gemaakt. Iedereen weet dat ik heel gezond leef en tegen dopinggebruik ben. Ik verwerp onsportief gedrag. Ik ben 24 jaar en de laatste jaren speel ik bijna iedere minuut, zowel bij mijn club Ajax als de nationale ploeg van Kameroen. Ik ben de afgelopen vier jaar uitgeroepen tot beste doelman in Nederland en de afgelopen drie jaar in Afrika. Ik hoef mijn toevlucht niet te zoeken tot doping om mijn sportcarrière te verbeteren.”

Ajax en Onana hebben beroep aangetekend bij het internationaal sporttribunaal CAS. “Om mijn onschuld te bewijzen en mijn naam te zuiveren”, aldus de doelman. “Ik hoop dat ik snel weer terug ben op het veld, om te doen waar ik van houd en om mijn teamgenoten te helpen.”