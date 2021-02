PSV-coach Schmidt: jaar schorsing tragisch voor Onana

PSV-coach Roger Schmidt noemde de dopingschorsing van Ajax-doelman André Onana “tragisch” voor de keeper. De Duitse coach gaf aan het begin van de persconferentie van PSV aan niet de precieze details van de zaak te kennen en het nieuws pas net te hebben vernomen. “Ik weet er niet veel van af”, zei hij er nogmaals bij.

“Dat hij nu twaalf maanden wordt geschorst, is tragisch voor hem”, zei Schmidt. “Het zou echt jammer zijn. Hij is een heel goede keeper. Ik houd van zijn stijl.”

Ajax maakte vrijdagochtend bekend dat Onana voor een jaar geschorst is vanwege een dopingovertreding. De doelman uit Kameroen heeft volgens de club per ongeluk een verboden middel binnen gekregen, doordat hij een niet voor hem bedoeld tabletje had ingenomen dat was voorgeschreven aan zijn vrouw.

De PSV-coach gaf toe dat dit soort dopingzaken niet veel voorkomen in het voetbal. “Zoiets hoor je niet vaak. De spelers kennen de regels”, aldus Schmidt, die zich haastte erbij te vermelden dat het moeilijk voor hem is om er iets over te kunnen zeggen.

PSV speelt woensdag tegen Ajax in de kwartfinales van het toernooi om de KNVB-beker.