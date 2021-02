Rutte: geen uitzondering voor schaatswedstrijden op natuurijs

Er komt geen toestemming voor schaatswedstrijden op natuurijs, mocht de komende vorstperiode daar lang genoeg voor aanhouden. Dat heeft minister-president Mark Rutte gezegd tijdens zijn wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad. Schaatsbond KNSB hoopte op een uitzondering van de strenge coronaregels, maar die komt er niet, maakte de premier duidelijk.

Marathonschaatsen is niet aangemerkt als topsport, daarom is het hele seizoen deze winter afgelast. De KNSB ging er al vanuit dat wedstrijden op opgespoten natuurijsbanen, die soms al na een paar nachten vorst verreden kunnen worden, niet door zouden kunnen gaan. Maar de bond had gehoopt dat wedstrijden op dichtgevroren plassen en vaarten met de juiste coronamaatregelen wellicht wél zouden mogen.

Het laatste NK op natuurijs vond plaats in 2013 op het Veluwemeer met Christijn Groeneveld en Mariska Huisman als winnaars. “Dus het mag wel weer een keer”, zei competitieleider Willem Hut van de KNSB eerder deze week.