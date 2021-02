Schaatsbond: begrip voor besluit tot geen natuurijswedstrijden

Als Nederland volgende week natuurijs krijgt, dan zullen daarop geen schaatswedstrijden worden gehouden. Schaatsbond KNSB had de rijksoverheid gevraagd of dit wel mogelijk was, maar dit is vanwege de geldende coronamaatregelen niet toegestaan. De schaatsbond heeft begrip voor de beslissing uit Den Haag.

“We hebben een enorme passie voor de schaatssport, zeker als er natuurijs in aantocht is”, zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. “Maar wij zien uiteraard ook het grotere belang van de volksgezondheid en de noodzaak om deze coronapandemie zo snel mogelijk een halt toe te roepen.”

Willem Hut, de competitieleider van het marathonschaatsen, zei donderdag met het ministerie van VWS in gesprek te willen over de mogelijkheid tot wedstrijden op natuurijs. Demissionair premier Mark Rutte maakte tijdens zijn wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad bekend dat die uitzondering er niet komt.