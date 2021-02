Snookerlegende Hendry gaat online in de fout

De langverwachte rentree van snookerlegende Stephen Hendry laat waarschijnlijk nog even op zich wachten. De 52-jarige Schot wilde in het Welsh Open (15-21 februari) weer van de partij zijn, maar zijn aanmelding kwam niet binnen bij de organisatie. Hij is drievoudig winnaar van het toernooi.

“Ik heb me wel degelijk tijdig online ingeschreven, maar moet nu vaststellen dat ik er niet bij ben”, meldde Hendry op Twitter. “Het moet een computerfout geweest zijn, jammer, want ik keek er echt naar uit.”

Hendry beƫindigde zijn snookerloopbaan na het WK van 2012. De zevenvoudig wereldkampioen maakte in september 2020 bekend dat hij opnieuw in competitie wil komen en kreeg daarvoor een wildcard van snookerbaas Barry Hearn. Sindsdien speelde hij echter nog geen enkele wedstrijd.