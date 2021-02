Tennisser Djokovic met Servië uitgeschakeld op ATP Cup

Tennisser Novak Djokovic is bij de ATP Cup in Melbourne met Servië uitgeschakeld. De Servische nummer 1 van de wereld won zijn enkelpartij van de Duitser Alexander Zverev, maar ging na de winst van Jan-Lennard Struff in de beslissende dubbel onderuit.

Duitsland bereikte door de zege op Servië de halve finales en treft daarin Rusland. Spanje plaatste zich ook voor de halve finales, ondanks een 2-1-nederlaag tegen Griekenland. Nadal deed bij Spanje niet mee. De Spaanse nummer 2 van de wereld heeft last van zijn rug. Spanje neemt het in de andere halve finale op tegen Italië.

Djokovic versloeg in Melbourne Zverev in drie sets: 6-7 (3) 6-2 7-5. Nadat Struff ook in drie sets van Dusan Lajovic had gewonnen, namen Djokovic en Nikola Cacic het in de dubbel op tegen Zverev en Struff. De Duitsers wonnen die partij in de supertiebreak: 7-6 (4) 5-7 10-7.