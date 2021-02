Van de Zandschulp laat matchpoints liggen tegen Chatsjanov

Tennisser Botic van de Zandschulp is bij zijn eerste optreden op een ATP-toernooi gestrand in de kwartfinales. De 25-jarige Nederlander, die volgende week als qualifier debuteert op de Australian Open, verloor op de Great Ocean Road Open van de als tweede geplaatste Rus Karen Chatsjanov in drie sets: 6-7 (6) 7-5 6-3. Van de Zandschulp liet in de tweede set twee matchpoints liggen.

De nummer 159 van de wereld debuteerde in Australiƫ op een ATP-toernooi. Van de Zandschulp maakte in Melbourne, na eerst twee weken quarantaine, een uitstekende indruk. De Nederlander won op het voorbereidingstoernooi drie partijen.

Hij moest vrijdag twee keer de baan op. Eerst versloeg hij de Amerikaan Reilly Opelka met 7-6 (6) 7-6 (4). Met Chatsjanov trof hij in de kwartfinales een tennisser van formaat. De 24-jarige Rus is de nummer 20 van de wereld en heeft vier ATP-titels op zijn naam staan. Van de Zandschulp won de eerste set in een tiebreak. Op 5-4 in de tweede set kreeg hij zelfs twee matchpoints op de service van Chatsjanov, maar hij wist die niet te benutten. De Rus overleefde de game en brak de Nederlander meteen daarna om vervolgens de set te pakken.

Chatsjanov pakte in de derde set een vroege break. Van de Zandschulp bleef desondanks goed bij en kreeg op 4-3 nog een kans op een break. De Rus pakte de game alsnog en sloeg daarna op zijn eerste matchpoint op de opslagbeurt van de Nederlander toe.