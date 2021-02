Van de Zandschulp treft in Melbourne qualifier, Haase Krajinovic

Tennisser Botic van de Zandschulp treft in de eerste ronde van het Australian Open de Spanjaard Carlos Alcaraz. De 17-jarige Spaanse tennisser heeft zich net als Van de Zandschulp via het kwalificatietoernooi geplaatst voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar in Melbourne.

Alcaraz is de nummer 146 van de wereld. Daarmee staat de Spanjaard dertien plaatsen hoger op de wereldranglijst dan de Nederlander, die net als de Alcaraz op de Australian Open zijn debuut maakt. De twee tennissers speelden nog niet eerder tegen elkaar.

Robin Haase is als ‘lucky loser’ toegelaten tot het hoofdtoernooi van de Australian Open. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen de als 28e geplaatste Serviër Filip Krajinovic. De Serviër staat op de 31 plaats op de WTA-ranking. Haase, die een keer eerder tegen Krajinovic speelde in 2018 en toen won, is afgezakt naar plaats 198.