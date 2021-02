Atlete Vastenburg verkiest baanseizoen boven marathon

Atlete Jip Vastenburg mikt voor de Olympische Spelen van Tokio op de 5000 en 10.000 meter. Vastenburg, afkomstig uit Loosdrecht, was eerder van plan zich te richten op deelname aan de olympische marathon. Een jaar geleden slaagde ze er in Sevilla niet in de olympische limiet te lopen.

Vastenburg (26) liep vorige week in Karlsruhe nog een persoonlijk record op de 3000 meter. De wedstrijden op de baan de afgelopen weken hebben haar gesterkt in de overtuiging dat Tokio haalbaar is. “Ik heb besloten om niet voor een voorjaarsmarathon te gaan, maar te kiezen voor een baanseizoen. De 2.28.30 uur (OS-limiet) is denk ik zeker haalbaar, maar realistisch gezien moet alles op die dag ook meezitten om het te kunnen behalen”, legt ze op haar website uit.

“Gezien de onzekerheden die de coronaperiode met zich meebrengt, ben ik heel blij met de keuze om me qua olympische limiet op de 5000 en 10.000 meter te richten. Hopelijk behaal ik er één, misschien is er een kans op twee. Dat zal ook deels afhankelijk zijn van de mogelijkheden in het wedstrijdprogramma”, aldus Vastenburg.