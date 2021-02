Belgische veldrijder Aerts wint Superprestige ondanks slechte dag

De Belgische veldrijder Toon Aerts heeft na een spannende cross in Middelkerke de eindzege gepakt in de Superprestige. Aerts, de nummer 3 van het WK van vorige week, moest zijn leidende positie verdedigen met enkel nog zijn landgenoot Eli Iserbyt als concurrent. Maar de klassementsleider had een slechte dag en bereikte pas als zesde de finish. Dat was nog wel genoeg voor de winst van het regelmatigheidsklassement. Zijn landgenoot Laurens Sweeck won de cross.

Het werd een ploegenspel in de cross waar Mathieu van der Poel en Wout van Aert ontbraken. Het duo heeft na het WK van Oostende de blik nu gericht op het wegseizoen. In de Middelkerkse modder deden drie renners van Pauwels Sauzen – Bingoal een geplande aanval op Aerts. Sweeck, Michael Vanthourenhout en Iserbyt kwamen voorop. Aerts, van Trek-Baloise Lions, dreigde zelfs buiten de top 5 te vallen, een situatie waarin Iserbyt hem zou kunnen passeren.

Aerts’ ploeggenoot Lars van der Haar wachtte op de Belg. Ze reden op dat moment op de vijfde en zesde plaats, genoeg tenzij Iserbyt voorop zijn ploeggenoot Sweeck zou passeren. Dat gebeurde niet. Vanthourenhout werd tweede, Iserbyt derde, terwijl de Nederlander CornĂ© van Kessel vierde werd.

Van der Haar had geen moeite met zijn opoffering. “Ik deed het met liefde. Maar sowieso; als de ploeg dat vraagt dan doe je dat”, vertelde de Nederlander die aanvankelijk in het spoor van Van Kessel had gereden. “Ik kon hier toch niets meer winnen. Zo is het prima. Nu hebben we het klassement zowel bij de mannen als de vrouwen gewonnen”, doelde Van der Haar naast Aerts ook op Lucinda Brand.