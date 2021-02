Blessures bij Osaka en Azarenka in aanloop naar Australian Open

De Japanse tennisster Naomi Osaka, nummer drie van de wereld, heeft zich teruggetrokken van een voorbereidingstoernooi voor de Australian Open vanwege een lichte blessure. Ook Victoria Azarenka meldde zich zaterdag voor haar wedstrijd af vanwege een rugblessure.

Op het Twitter-account van de tennisbond WTA bood Osaka haar verontschuldiging aan. “Ik heb een pietluttige blessure en met het oog op de Australian Open moet ik voorzichtig zijn”, aldus de Japanse, die vrijdag in 76 minuten haar partij zonder veel problemen won van Irina-Camelia Begu uit RoemeniĆ«: 7-5 6-1. De winnaar van de Australian Open in 2019 zou het in de halve finale van de Gippsland Trophy opnemen tegen de Belgische Elise Mertens.

De Wit-Russin Azarenka (winnares Australian Open in 2012 en 2013) zegde zaterdag haar wedstrijd af in de Grampians Trophy. Ze zou in de kwartfinale spelen tegen Anett Kontaveit uit Estland. Serena Williams meldde zich vrijdag al vanwege een schouderblessure af voor de halve finales van de Yara Valley Classic in Melbourne, waarin ze het zou opnemen tegen Ashleigh Barty.

Verder kampt ook Simona Halep, vorig jaar halvefinaliste op de Australian Open, met een blessure in aanloop naar het grandslamtoernooi. Zij nam ook deel aan de Gippsland Trophy en leed een forse nederlaag tegen Ekatarina Aleksandrova uit Rusland, waarschijnlijk vanwege pijn aan de onderrug.