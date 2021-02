Historische wereldtitel Amerikaans bobsleeduo Humphries/Jones

De Amerikaanse bobsleesters Kaillie Humphries en Lolo Jones hebben bij de WK in Altenberg de wereldtitel veroverd in de tweemansbob bij de vrouwen. De 35-jarige Humphries prolongeerde niet alleen haar wereldtitel, maar ze pakte ook voor de vierde keer WK-goud op dit onderdeel. Daarmee mag de geboren Canadese, die sinds een paar jaar voor de Verenigde Staten uitkomt, zich de meest succesvolle bobsleester ooit noemen.

Voor Jones betekende het haar eerste individuele wereldtitel, nadat ze in 2013 al eens goud had gewonnen in de gemengde landenwedstrijd. De 38-jarige Jones begon haar sportcarrière als atlete. Zo veroverde de sprintster twee wereldtitels indoor op de 60 meter. Na de Olympische Spelen van 2012 maakte Jones de overstap naar het bobsleeën, waar ze met haar explosiviteit bij de start als duwer van waarde bleek te zijn.

Het Amerikaanse duo kreeg in Altenberg op het podium gezelschap van twee Duitse koppels.