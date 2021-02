Italiaanse tennisfinale op Great Ocean Road Open

Het gaat goed met het Italiaanse tennis. Nadat Matteo Berrettini en Fabio Fognini het land aan een plek in de finale hadden geholpen bij de ATP Cup, haalden twee landgenoten de eindstrijd op het Great Ocean Road Open. Jannik Sinner en Stefano Travaglia strijden daar zondag, een dag voor het begin van de Australian Open, om de titel.

Sinner, 19 jaar pas en een van de opkomende sterren in het tennis, was na een partij van ruim drie uur verantwoordelijk voor de uitschakeling van de Rus Karen Chatsjanov, de nummer 20 van de wereld: 7-6 (4) 4-6 7-6 (4). Travaglia verspilde in de andere halve finale minder energie. Hij versloeg de Braziliaan Thiago Monteiro in twee sets: 6-3 6-4. Sinner kan zijn tweede ATP-titel pakken in Melbourne na zijn toernooiwinst vorig jaar in Sofia. Voor de 29-jarige Travaglia wordt het zijn eerste finale op het hoogste niveau.

In het andere voorbereidingstoernooi, de Murray River Open eveneens in Melbourne, bereikte Felix Auger-Aliassime voor de zevende keer in zijn nog korte loopbaan de finale op ATP-niveau. De 20-jarige Canadees versloeg de Fransman Corentin Moutet (6-1 6-2) en neemt het in de finale op tegen de Brit Dan Evans.

“Ik voel dat ik steeds constanter word, hopelijk houd ik dat de komende weken vast”, zei Auger-Aliassime, die nog wacht op zijn eerste toernooizege. Vorig jaar verloor hij onder meer de finale in Rotterdam.

Evans verloor in Melbourne nog geen set. Tegen de Fransman Jérémy Chardy waren de setstanden 6-2 6-2.