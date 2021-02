Rusland en Italië naar finale ATP Cup

De tennissers van Rusland en Italië treffen elkaar zondag in de finale van de strijd om de ATP Cup. Dan wordt bepaald wie de opvolger wordt van Servië, dat een jaar geleden aan de vooravond van de Australian Open de eerste editie van het landentoernooi won.

Rusland versloeg Duitsland dankzij Andrei Roeblev en Daniil Medvedev die in hun enkelpartijen respectievelijk te sterk waren voor Jan-Lennard Struff en Alexander Zverev, beide keren in drie sets. De Duitsers wonnen het alleen nog voor de statistieken belangrijke dubbel. Italië zag Matteo Berrettini en Fabio Fognini zegevieren tegen Roberto Bautista Agut en Pablo Carreno Busta. Fognini had wel drie sets nodig tegen Carreno Busta. De Spanjaarden, die Rafael Nadal misten wegens rugklachten, meldden zich af voor het dubbelspel.