Schotse rugbyers voor het eerst in 38 jaar de baas op Twickenham

Voor het eerst sinds 1983 hebben de Schotse rugbyers in het Twickenham-stadion gewonnen van Engeland. Schotland versloeg het gastland met 11-6 tijdens de eerste speelronde van de Six Nations en veroverde tevens de Calcutta Cup, de prijs die jaarlijks op het spel staat bij het duel tussen de twee Britse ploegen.

De laatste zege van de Schotten op Engeland op Twickenham dateert van 38 jaar geleden. Toen werd het 12-22 in de Britse burenruzie.

Duhan van der Merwe tekende voor de enige try in het beroemde Londense rugbystadion. “Dit is geweldig voor ons”, zei de Schotse captain Stuart Hogg. “We geloofden in elkaar en we verdienden deze zege ook.” De Engelse bondscoach Eddie Jones sprak van een slechte dag voor de titelverdediger in het zeslandentoernooi. “We hebben niet veel slechte dagen, maar dit was er zo eentje.”