Skiër Kriechmayr toont vorm voor WK

De Oostenrijkse skiër Vincent Kriechmayr heeft zaterdag voor de tweede keer op rij een super-G om de wereldbeker gewonnen. Hij deed dat in Garmisch-Partenkirchen waar Kriechmayr zijn landgenoot Matthias Mayer achter zich hield. In die volgorde leiden beide Oostenrijkers ook in de wereldbekerstand op de discpiline. Maandag begint in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo het WK.

Het was de eerste keer in tien jaar dat Oostenrijkers de plaatsen 1 en 2 verdeelden op de super-G. Voor Kriechmayr was het de achtste wereldbekerzege, waarvan zes op de super-G. Het maakt hem tot favoriet voor de wereldtitel. “Maar in Cortina ligt weer een heel andere piste. Ik voel me in ieder geval goed. Op de afdaling moet ik beter worden, maar de super-G gaat lekker”, aldus Kriechmayr. De Fransman Alexis Pinturault, leider in de algemene wereldbeker, liet de wedstrijd in Zuid-Duitsland schieten.