Wielrenner Sagan en twee ploeggenoten besmet met corona

Drievoudig wereldkampioen wielrennen Peter Sagan is besmet met het coronavirus. Dat meldde zijn ploeg Bora-hansgrohe zaterdag. Behalve de 31-jarige Slowaak Sagan werden ook zijn broer Juraj en landgenoot Erik Baska positief getest. Volgens het Duitse wielerteam gaat het goed met de drie renners en bevinden zij zich in quarantaine. Daarna zijn nieuwe testen gepland.

Sagan liet weten dat zijn positieve test dateert van 29 januari en dankte de ploeg. “We hebben continu contact, ook al verblijven we ver uit elkaar. Ik hoop dat onze volgende test negatief zal zijn en dat we de training zo snel mogelijk kunnen hervatten.” Teammanager Ralph Denk zei nog niet te kunnen zeggen wat de gevolgen van de besmetting zijn voor de start van het seizoen van deze renners. “Eerst moeten ze weer volledig gezond zijn, dan kunnen we overleggen wat de volgende stap is”, aldus Denk.