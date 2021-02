Bobsleeër De Bruin bij WK ondersteboven in tweemansbob

Voor bobsleeër Ivo de Bruin zijn de WK bobsleeën in het Duitse Altenberg in de tweemansbob uitgelopen op een teleurstelling. De Bruin en zijn remmer Janko Franjic gingen in de derde run met hun bobslee over de kop.

Het Nederlandse duo ging hard onderuit bij het uitkomen van de Kreisl, de lange bocht op de baan in Altenberg. De twee Nederlanders waren op het eerste oog ongedeerd bij de crash. De Bruin startte met een 21e plaats na twee moeizame runs van zaterdag.

De leiding na drie runs is in handen van de Duitser Francesco Friedrich, die in Altenberg recordhouder wordt wanneer hij zijn tiende wereldtitel verovert.