Britse tennisser Evans wint na 14 jaar eerste proftoernooi

Dan Evans beleefde zondag een bijzonder heuglijke dag in zijn tenniscarrière. De 30-jarige Brit won voor het eerst een toernooi op de ATP-tour. Hij moest 14 jaar wachten op dat succes, namelijk de eindzege in de Murray River Open, een voorbereidingstoernooi op de Australian Open.

Evans rekende in de finale overtuigend af met het Canadese talent Felix Auger-Aliassime: 6-2 6-3. Voor de 20-jarige Auger-Aliassime was het al de zevende keer dat hij een finale verloor. Evans speelde pas zijn derde ATP-finale.

“Natuurlijk wilde ik dolgraag de titel, maar ik heb de wedstrijd niet anders benaderd dan anders en dat werkte goed”, zei de Brit. “Het is een heerlijk gevoel, moet ik zeggen. Lekker ook dat het eindelijk is gelukt, maar ik wil het dit jaar vooral goed doen in de grote toernooien.”

Evans verloor in de Murray River Open geen enkele set en kan met vertrouwen de Australian Open in. De nummer 33 van de wereld treft dinsdag in de eerste ronde zijn landgenoot Cameron Norrie.

Jannik Sinner schreef in Melbourne de Great Ocean Road Open op zijn naam. De pas 19-jarige Italiaan won in de finale van het voorbereidingstoernooi op de Australian Open van zijn landgenoot Stefano Travaglia: 7-6 (4) 6-4. Sinner, de nummer 36 van de wereld, boekte al het tweede succes in zijn nog prille profcarrière; hij won vorig jaar het ATP-toernooi in het Bulgaarse Sofia.