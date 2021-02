Djokovic begint met twijfels maar ook met publiek aan titeljacht

Novak Djokovic (33) begint maandag met de nodige twijfels aan de jacht op zijn negende Australian Open-titel. Twijfels over zijn fysieke gesteldheid en over zijn vorm, maar ook over zijn imago dat ook in Australië een deukje heeft opgelopen. Daar komt de onzekerheid met betrekking tot het coronavirus nog bij.

‘The Happy Slam’ geldt al jarenlang als de vertrouwde bijnaam van de Australian Open. Zonder zorgen zetten de tennissers in de Australische zomer het seizoen in gang. Dit jaar doet het toernooi die bijnaam weinig eer aan. In de aanloop ging het vooral over het coronavirus en de bijbehorende quarantaineperiode van twee weken.

De regering in Australië is streng, maar dat beleid heeft er wel voor gezorgd dat er publiek welkom is op Melbourne Park. “Publiek op de tribunes heb ik het meest gemist”, zegt Djokovic. “In deze fase van mijn carrière, na vijftien jaar professioneel tennis, zijn de fans de belangrijkste inspiratiebron en motivatie voor me; het uitwisselen van de energie en passie die ik en de fans voor de sport hebben.”

Dagelijks zijn er 30.000 toeschouwers welkom langs de banen, wat de komende twee weken voor haast surrealistische beelden zal zorgen. “Dit land heeft fantastisch werk verricht in de strijd tegen het virus”, aldus de nummer 1 van de wereld. “We vinden het allemaal geweldig om hier te zijn.”

De komst van de tennissers kon rekenen op kritiek van de plaatselijke bevolking. De woede richtte zich ook op Djokovic, die in een busje zonder mondkapje werd gefotografeerd en een brief stuurde aan toernooidirecteur Craig Tiley met het verzoek om meer comfort tijdens de quarantaine. Zo zou hij onder meer hebben gepleit voor villa’s met privébanen voor de spelers, wat tot flinke verontwaardiging leidde.

Maandag neemt Djokovic het in de avondsessie op tegen de Fransman Jérémy Chardy, de mondiale nummer 66. Het duel wordt gespeeld in de Rod Laver Arena, waar Djokovic al veertien duels op een rij heeft gewonnen. In 2018 verloor hij er voor het laatst, van de Zuid-Koreaan Chung Hyeon. “Het voelt als thuis voor mij in Australië, zeker in Rod Laver. Dat is, met afstand, de succesvolste tennisbaan in mijn loopbaan. Er zijn te veel herinneringen om er een uit te lichten, ieder jaar voelt het beter om er te staan.”

Dit jaar maakte Djokovic alleen nog zijn opwachting op de ATP Cup. In het landentoernooi speelde hij slechts twee duels, die hij beide moeizaam wist te winnen. Op het eraan voorafgaande demonstratietoernooi in Adelaide liet Djokovic voor zijn eerste duel verstek gaan wegens fysieke klachten. Het is daarom de vraag of de Serviër als vanouds gaat domineren, aangezien hij op zijn laatste vier toernooien de titel niet wist te pakken.