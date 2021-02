KNSB juicht nieuw pleidooi voor marathons op natuurijs toe

Schaatsbond KNSB juicht het pleidooi toe om een verantwoorde schaatsbubbel te creëren om marathons op natuurijs in Nederland te houden. Dat zegt Willem Hut, competitieleider van het marathonschaatsen in reactie op uitspraken van Patrick Wouters van sportorganisatiebureau House of Sports zondag, die ‘Den Haag’ opriep “dit cadeautje van de natuur niet voorbij te laten gaan”.

Premier Mark Rutte gaf deze week geen toestemming voor schaatswedstrijden op natuurijs gedurende de lockdown. De KNSB zei begrip te hebben voor het politieke besluit om het marathonschaatsen niet aan te merken als topsport, zegt Hut. “Maar er zijn nu nieuwe omstandigheden. We kunnen wellicht voor het eerst sinds 2013 een Nederlands kampioenschap op natuurijs organiseren en wie weet wanneer het daarna weer kan?”

Hut wijst erop dat de KNSB met de huidige bubbel in Thialf, waar House of Sports ook bij is betrokken, maar ook met de wedstrijden in het shorttrack en kunstrijden heeft laten zien dat het mogelijk is een veilige omgeving te creëren. “We zijn als KNSB in staat een wedstrijd te organiseren op een locatie zonder publiek, maar ook coronaproof. We beseffen als geen ander dat het voor de teams veilig moeten en met meerdere testen.”