Moeizame zege kampioen Lakers op Pistons in NBA

De basketballers van Los Angeles Lakers hebbben een moeizame zege geboekt in de Amerikaanse NBA. De regerend kampioen had in eigen huis een dubbele verlenging nodig om te winnen van Detroit Pistons: 135-129. Vedette LeBron James speelde een beslissende rol in de tweede verlenging. Hij bracht de Lakers met een lay-up aan de leiding en stelde 33 seconden voor het eindsignaal met een 3-punter de winst veilig.

James maakte in totaal 33 punten en noteerde 11 assists. Zijn ploeggenoot Anthony Davis was goed voor 30 punten. Jerami Grant was de beste schutter bij de Pistons met 32 punten. De Lakers staan in de westelijke divisie van de NBA op de tweede plaats achter het verrassend sterk presterende Utah Jazz. De Pistons staan er minder rooskleurig voor; de ploeg uit Detroit verloor al voor de achttiende keer dit seizoen en bungelt onderaan in de oostelijke divisie.

Stephen Curry was ouderwets op dreef voor Golden State Warriors. Hij maakte liefst 57 punten in de wedstrijd tegen Dallas Mavericks. Toch was die topproductie van Curry niet voldoende voor de winst. De Mavericks wonnen het enerverende duel met 134-132. De ploeg uit Dallas leunde zwaar op Luka Doncic, die 42 punten maakte.

Nikola Jokic van Denver Nuggets overkwam hetzelfde als Curry. Jokic mikte in de wedstrijd tegen Sacramento Kings met scherp en kwam tot een persoonlijk record van 50 punten, maar ook zijn topscore was niet genoeg voor de zege. De Kings waren net wat beter en wonnen met 119-114. Harrison Barnes droeg 28 punten bij aan de winst van Sacramento.